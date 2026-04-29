交易 Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares - VEA 差价合约
关于 Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares
该基金采用指数化的投资方法，旨在追踪富时发达所有股票（美国除外）指数的表现。该指数是一个市值加权的指数，由位于加拿大和欧洲及太平洋地区主要市场的大、中、小盘公司的约4022只普通股组成。 顾问试图通过将其全部或绝大部分资产投资于构成该指数的股票来复制目标指数，持有每只股票的比例与其在该指数中的权重大致相同。
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