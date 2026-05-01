交易 Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares - VEU 差价合约

关于 Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares

该投资寻求跟踪一个基准指数的表现，该指数衡量位于美国以外的发达和新兴市场的公司股票的投资回报。 顾问试图通过将其全部或绝大部分资产投资于构成该指数的股票来复制目标指数，持有每只股票的比例与其在该指数中的权重大致相同。 该ETF对美国以外的股票市场提供广泛的投资，包括发达市场和新兴市场。 此外，VEU主要由大盘股组成；通过VSS的补充性投资将使投资组合更加平衡，包括具有潜在更大资本增值可能性的小公司。