交易 Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares - VEU 差价合约
关于 Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares
该投资寻求跟踪一个基准指数的表现，该指数衡量位于美国以外的发达和新兴市场的公司股票的投资回报。 顾问试图通过将其全部或绝大部分资产投资于构成该指数的股票来复制目标指数，持有每只股票的比例与其在该指数中的权重大致相同。 该ETF对美国以外的股票市场提供广泛的投资，包括发达市场和新兴市场。 此外，VEU主要由大盘股组成；通过VSS的补充性投资将使投资组合更加平衡，包括具有潜在更大资本增值可能性的小公司。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025