交易 VanEck Vectors Oil Services ETF - OIH 差价合约

关于 VanEck Vectors Oil Services ETF

该基金通常将其总资产的至少80%投资于构成该基金基准指数的证券。 该指数包括石油服务领域在美国交易所上市的公司的普通股票和存托凭证。 这些公司可能包括中小型资本公司和在美国交易所上市的外国公司。 还需要提到的是，大约四分之一的基金投资于外国股票，因为名单上的几家公司是在外国交易所交叉上市的，或者将总部设在我国边境之外。