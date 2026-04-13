交易 VanEck Vectors Gaming ETF - BJK 差价合约
关于 VanEck Vectors Gaming ETF
博彩业包括赌场和赌场酒店、体育博彩（包括互联网赌博和赛马场）和彩票服务，以及博彩服务、博彩技术和博彩设备。 该基金为全球博彩业提供了集中的投资机会，重点是赌场运营商，但也持有技术公司和体育及赛马博彩运营商。 由于这种关注，该基金持有许多在许多标准投资组合中没有广泛代表的证券，这表明它可以为投资开辟新的市场领域。
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