交易 VanEck Vectors Biotech ETF - BBHus 差价合约

关于 VanEck Vectors Biotech ETF

这些公司可能包括中等资本规模的公司和在美国交易所上市的外国公司。 这只ETF提供了对生物技术行业的定向投资，这是医疗保健行业的一个角落，能够带来巨大的回报，但也表现出显著的波动性。 鉴于这种风险/回报情况，通过交易所交易的包装进入生物技术行业有一些明显的吸引力；它允许投资者分散风险，从而增加了持有一支大获成功的股票的机会。