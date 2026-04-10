交易 Vallourec - VK 差价合约
关于 Vallourec SA
瓦卢瑞克公司是一家总部设在法国的公司，专门生产工业用途的无缝和焊接钢管产品。 该公司通过两个部门运营。 无缝钢管和特殊产品。 在石油和天然气行业，它设计和开发全面的产品，包括用于钻井作业的无缝钢管和连接件、管道和油井设备。 对于发电市场，它提供能承受恶劣温度和压力条件的管材。 它的解决方案使电力公司能够应对能源效率的挑战，减少发电厂的二氧化碳排放。 它还为石油化工装置（炼油厂）、机械工程应用（液压缸和机床）、汽车工业、建筑（体育场、其他复杂的建筑和结构）以及其他各种工业部门提供广泛的管材。 公司通过Vallourec Solucoes Tubulares do Brasil运营。
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