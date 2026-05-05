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交易 Valero Energy Corp - VLO 差价合约

252.26+0.24%
The chart shows the VLO stock price data over the last 1 day, with a current price of 252.26, a high of 253.54, and a low of 250.02.
卖出

251.85

买入

252.26

0.41
低点: 250.02高点: 253.54
卖方：
5.55556%
买方：
94.4444%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.41
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021512 %
(-$4.30)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02151%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.00071 %
(-$0.14)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00071%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价251.6
开仓250.37
1 年变化110.82%
日区间250.02 - 253.54

交易 Valero Energy Corp - VLO 差价合约

关于 Valero Energy Corporation

瓦莱罗能源公司（Valero）是一家石油基和低碳液体运输燃料及石化产品的国际制造商和营销商。 公司的分部包括炼油、可再生柴油和乙醇。 炼油部门包括其炼油厂的运营，相关的营销活动，以及支持其炼油业务的物流资产。 可再生柴油部门向炼油部门销售可再生柴油。 乙醇业务包括其乙醇工厂的运营，相关的营销活动，以及支持其乙醇业务的物流资产。 瓦莱罗公司在美国（U.S.）、加拿大和英国（U.K.）拥有15家石油炼制厂。 公司还是钻石绿色柴油公司（DGD）的合资伙伴，该公司拥有并经营一家位于美国海湾地区的可再生柴油厂。

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2025-06-30
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好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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