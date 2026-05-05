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关于 Valero Energy Corporation

瓦莱罗能源公司（Valero）是一家石油基和低碳液体运输燃料及石化产品的国际制造商和营销商。 公司的分部包括炼油、可再生柴油和乙醇。 炼油部门包括其炼油厂的运营，相关的营销活动，以及支持其炼油业务的物流资产。 可再生柴油部门向炼油部门销售可再生柴油。 乙醇业务包括其乙醇工厂的运营，相关的营销活动，以及支持其乙醇业务的物流资产。 瓦莱罗公司在美国（U.S.）、加拿大和英国（U.K.）拥有15家石油炼制厂。 公司还是钻石绿色柴油公司（DGD）的合资伙伴，该公司拥有并经营一家位于美国海湾地区的可再生柴油厂。