交易 Valeo - FRp 差价合约
关于 Valeo
Valeo SA是一家汽车供应商。 公司是一家技术公司，专注于设计、生产和销售汽车领域的零部件、集成系统、模块和服务。 其部门包括舒适与驾驶辅助系统、动力总成系统、热力系统和可见度系统。 舒适与驾驶辅助系统部门包括三个产品组，包括驾驶辅助、内部控制和联网汽车。 动力总成系统部门包括四个产品组，包括电气系统、传动系统、内燃机系统和电子装置。 热力系统部门有五个产品组，包括热力气候控制、热力动力系统、热力压缩机、热力前端和热力总线系统。 能见度系统部门包括照明系统和雨刷系统。 它向汽车制造商提供原始设备备件，并向独立售后市场提供替换零件。
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