交易 Vail Resorts - MTN 差价合约
关于 Vail Resorts
Vail Resorts, Inc.是一家控股公司。 公司通过三个部分运营。 山区、住宿和房地产。 其山地部门经营山地度假物业和城市滑雪场，以及辅助服务，包括滑雪学校、餐饮和零售/租赁业务。 它经营着大约37个山地度假区和城市滑雪场。 它经营山地度假村和城市滑雪场，如加拿大不列颠哥伦比亚省的Whistler Blackcomb。 在住宿部门，它拥有和/或管理其RockResorts品牌下的一系列豪华酒店和公寓，以及其他住宿物业和各种公寓；国家公园管理局（NPS）特许经营物业，包括大提顿山庄公司（GTLC），在大提顿国家公园经营目的地度假村；科罗拉多山地快车（CME），以及山区度假高尔夫球场。 其房地产部门拥有、开发和销售其度假社区内和周围的房地产。
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