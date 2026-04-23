交易 US Bancorp - USB 差价合约
关于 US Bancorp
U.S. Bancorp是一家金融服务控股公司。 该公司提供一系列的金融服务，包括贷款和存款服务、现金管理、资本市场、以及信托和投资管理服务。 它还从事信用卡服务、商家和自动取款机（ATM）处理、抵押贷款业务、保险、经纪和租赁。 它的银行子公司，美国银行全国协会，从事一般银行业务，提供商业和消费者贷款、贷款服务、存款服务和辅助服务。 其非银行子公司主要在其国内市场向公司客户提供投资和保险产品，并向一系列共同基金和其他基金提供基金管理服务。 公司的业务范围包括企业和商业银行业务、消费者和商业银行业务、财富管理和投资服务、支付服务、以及资金和企业支持。
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