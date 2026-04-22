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关于 Unum

Unum集团是美国和英国的一家金融保护福利供应商。 其产品包括残疾、人寿、意外、重大疾病、牙科和视力，以及其他相关服务。 其Unum美国分部包括团体伤残保险，包括长期和短期伤残产品、医疗止损产品、收费休假管理服务和只提供行政服务（ASO）的业务，团体人寿和意外死亡和残废产品，以及补充和自愿业务线，包括个人伤残、自愿福利、牙科和视力产品。 Unum国际业务部包括其在英国和波兰的业务。 其Colonial Life部门包括意外、疾病和残疾产品，其中包括其牙科和视力产品、人寿产品以及癌症和重大疾病产品。 它主要通过工作场所销售其产品。