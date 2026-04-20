交易 Universal Logistics - ULH 差价合约
关于 Universal Logistics
环球物流控股公司是一家轻资产供应商，在美国、墨西哥、加拿大和哥伦比亚提供定制的运输和物流解决方案。 公司的业务包括合同物流、多式联运、卡车运输和公司管理的经纪业务。 公司提供整个供应链的一系列服务，包括卡车运输、经纪、多式联运、专用和增值服务。 联运业务包括汽运卡车、铁路轨道和支持服务。 专线服务主要是为使用货车设备的汽车客户提供支持。 针对个别客户要求的增值服务包括材料处理、整合、排序、分装、交叉码头服务、配套、重新包装、仓储和可回收集装箱管理。
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