交易 United States Natural Gas Fund, LP - UNG 差价合约

关于 United States Natural Gas Fund, LP

该投资旨在反映在路易斯安那州亨利枢纽交付的天然气价格的每日百分比变化，该变化由指定的短期期货合约价格的每日变化来衡量。 该基金主要投资于在NYMEX、ICE Futures Europe和ICE Futures U.S.或其他美国和外国交易所交易的天然气期货合约。 基准期货合约是在纽约商品交易所交易的天然气期货合约，该合约是即将到期的近月合约，除非近月合约在两周内到期。