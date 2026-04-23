交易 United Rental - URI 差价合约
关于 United Rental
联合租赁公司是一家设备租赁公司。 公司通过两个部分进行经营：一般租赁和专业。 一般租赁部门包括建筑、高空和工业设备、一般工具和轻型设备的租赁，以及相关服务和活动。 一般租赁部门的客户包括建筑和工业公司、制造商、公用事业、市政当局和房主。 专业部门包括专业建筑产品的租赁，如沟渠安全设备；电力和加热、通风和空调（HVAC）设备；流体解决方案设备，以及移动存储设备和模块化办公空间。 该专业部门的客户包括从事基础设施项目的建筑公司、市政当局和工业公司。 它的业务遍及美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和新西兰。 其子公司是联合租赁（北美）公司。
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