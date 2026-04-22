交易 United Parcel Service - UPS 差价合约

关于 United Parcel Service, Inc.

美国联合包裹服务公司是一家包裹递送公司，也是全球供应链管理解决方案的供应商。 它的部门包括美国国内包裹和国际包裹。 美国国内包裹和国际包裹一起被称为其全球小包裹业务。 其全球小包业务通过航空和地面服务为快递信件、文件、包裹和托盘货物提供递送服务。 美国国内包裹业务在美国提供小型包裹递送服务，并提供一系列美国国内担保的航空和地面包裹运输服务。 国际包裹业务包括其在欧洲、亚太、加拿大、拉丁美洲和印度次大陆、中东和非洲（ISMEA）的小型包裹业务。 其余业务包括供应链解决方案，由其货运代理、卡车运输经纪、物流和配送以及其他业务组成。