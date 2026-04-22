交易 Union Pacific Corp - UNP 差价合约

关于 Union Pacific Corporation

联合太平洋公司是美国的一家铁路运营公司。 公司通过其主要运营公司联合太平洋铁路公司（UPRR）进行运营。 公司通过铁路连接美国西部三分之二的大约23个州，并与其他铁路承运人保持协调的时间表，以处理往返于大西洋沿岸、太平洋沿岸、东南部、西南部、加拿大和墨西哥的货物。 公司铁路公司的多元化业务组合包括散货、工业和优质产品。 公司的散货运输包括谷物和谷物产品、化肥、食品和冷藏、煤炭和可再生能源。 它的工业运输包括几个类别，包括建筑、工业化学品、塑料和森林产品，等等。 它的高级货物包括成品汽车、汽车零部件和国内和国际多式联运集装箱的商品。