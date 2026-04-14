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关于 Under Armour Inc

Under Armour, Inc.从事开发、营销和分销男性、女性和青少年的品牌高性能服装、鞋类和配件。 公司的主要业务在四个地区分部运作，如北美，包括美国和加拿大；欧洲、中东和非洲；亚太和拉丁美洲。 北美分部通过其批发和直接面向消费者的渠道在北美销售服装、鞋类和配件。 欧洲、中东和非洲分部通过批发客户和独立分销商，以及电子商务网站和品牌及工厂直销店，销售服装、鞋类和配饰。 亚太地区在中国、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚和泰国通过其分销和批发合作伙伴经营的商店，以及电子商务网站和品牌及工厂直销店，销售服装、鞋类和配饰产品。 公司提供服装产品，如HEATGEAR、COLDGEAR和RUSH。