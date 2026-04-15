交易 Tyson Foods - TSN 差价合约
关于 Tyson Foods, Inc.
泰森食品公司是一家以蛋白质为重点的食品公司。 其部门包括牛肉、猪肉、鸡肉和预制食品。 牛肉业务包括与加工活体牛和将经过处理的牛肉胴体加工成原始和次原始的切割物以及可装箱的产品有关的业务。 它还包括相关产品的销售，如皮革和各种肉类，以及通过供应链运输产品的物流业务。 猪肉业务包括与加工活体市场猪有关的业务，以及将猪肉胴体加工成原始和次原始切块和可装箱产品。 鸡肉业务包括与饲养和加工活鸡有关的国内业务，以及为新鲜、冷冻和增值鸡肉产品采购原材料，以及相关产品的销售。 预制食品包括与制造和营销、冷冻和冷藏食品以及通过供应链运输产品的物流业务有关的业务。
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