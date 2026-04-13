交易 Fox Corporation - Class B - FOX 差价合约

关于 Fox Corporation - Class B

福克斯公司是一家新闻、体育和娱乐公司。 公司的分部包括有线电视网络节目、电视和其他、公司和消除。 有线网络节目分部包括新闻和体育内容的制作和许可，主要通过有线电视系统、直接广播卫星运营商、电信公司和在线视频分销商分发，主要在美国。 公司的电视业务包括在全国范围内收购、营销和发行FOX品牌的广播网络节目。 它的其他、公司和消除部分包括FOX工作室地段，它提供电视和电影制作服务以及办公空间、工作室运营服务。