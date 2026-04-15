交易 Trican Well Service Ltd. - TCWca 差价合约
关于 Trican Well Service Ltd
Trican Well Service Ltd. (Trican）是一家位于加拿大的油田服务公司。 公司主要通过其在加拿大的持续压力泵业务，提供一系列专业产品、设备、服务和技术，用于石油和天然气井的钻探、完工、刺激和返工。 公司还提供盘管、酸化和增产、固井、油井干预工具、压裂和储层解决方案。 Trican公司的工具包括Mills & Bits、多侧井导航仪、底孔组件（BHA）组件、常规盘管装置、起重机、盘管注入器和防喷器（BOP）。 Trican公司提供一系列解决方案，包括盘管压裂和酸化、内部工程、清井、铣削、高压喷射、电子盘管（智能盘管）、氮气提升和增产。
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