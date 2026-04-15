交易 Travelers Companies - TRV 差价合约

关于 Travelers Companies

The Travelers Companies, Inc.是一家控股公司。 该公司从事向企业、政府单位、协会和个人提供一系列商业和个人财产和意外保险产品和服务。 它通过三个部分进行经营。 商业保险、债券与特殊保险和个人保险。 商业保险部门在美国和加拿大，以及英国、爱尔兰共和国和世界其他地区向其客户提供一系列财产和意外保险及保险相关服务。 债券和特殊保险部门向其客户提供担保、保真、管理责任、专业责任和其他财产和意外保险以及相关的风险管理服务。 个人保险部门提供一系列涵盖个人风险的财产和意外保险产品和服务。