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交易 Travelers Companies - TRV 差价合约

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交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差0.21
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021596 %
(-$4.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02160%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000626 %
(-$0.13)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00063%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价299.47
开仓299.15
1 年变化19.4%
日区间298.74 - 302.27

交易 Travelers Companies - TRV 差价合约

关于 Travelers Companies

The Travelers Companies, Inc.是一家控股公司。 该公司从事向企业、政府单位、协会和个人提供一系列商业和个人财产和意外保险产品和服务。 它通过三个部分进行经营。 商业保险、债券与特殊保险和个人保险。 商业保险部门在美国和加拿大，以及英国、爱尔兰共和国和世界其他地区向其客户提供一系列财产和意外保险及保险相关服务。 债券和特殊保险部门向其客户提供担保、保真、管理责任、专业责任和其他财产和意外保险以及相关的风险管理服务。 个人保险部门提供一系列涵盖个人风险的财产和意外保险产品和服务。

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Reuters NewsEurope
交易日-受中东乐观情绪提振，标普 500 指数和纳斯达克指数创收盘历史新高
Reuters NewsEurope
前瞻：Travelers料将在周四公布的财报中报告营收增长

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
评分与评论
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评分与评论
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