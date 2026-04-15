交易 Transocean Ltd. - RIG 差价合约
关于 Transocean LTD
Transocean Ltd.是一家提供海上油气井合同钻探服务的国际公司。 公司的主要业务是以日薪方式承包其钻机、相关设备和工作团队，进行石油和天然气井的钻探。 截至2017年2月9日，该公司拥有或部分拥有权益，并经营着56台移动式海上钻井设备。 截至2017年2月9日，其船队包括30艘浮船、7艘恶劣环境浮船、3艘深水浮船、6艘中水浮船和10艘高规格自升式船。 截至2017年2月9日，它还有4艘超深水钻井船和5艘高规格自升式钻井船正在建造或已签约建造。 其合同钻井服务业务分布在世界各地的石油和天然气勘探和开发领域。 公司的钻井船队可以说是浮式船，包括钻井船和半潜船，以及自升式船。
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