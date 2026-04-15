交易 TransDigm Group Inc (USA) - TDG 差价合约

关于 Transdigm Group

TransDigm Group Incorporated是一家设计、生产和供应商用和军用飞机上使用的工程飞机部件的公司。 公司通过三个部分运营。 动力与控制、机身和非航空。 动力与控制部门包括主要开发、生产和销售利用电子、流体、动力和机械运动控制技术向飞机提供动力或控制动力的系统和部件的业务。 机身业务包括主要开发、生产和销售利用机身和机舱结构技术用于非动力机身应用的系统和部件的业务。 非航空部门包括主要为非航空市场开发、生产和销售产品的业务。 其产品包括机械/电子机械执行器和控制装置，液压执行器和燃料阀，以及安全带和安全约束装置。