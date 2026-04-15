交易 TC Energy Corporation - US - TRP 差价合约
关于 TC Energy
TC能源公司是一家位于加拿大的能源基础设施公司。 公司的分部包括加拿大天然气管道、美国天然气管道、墨西哥天然气管道、液体管道以及电力和储存。 公司经营三项核心业务。 天然气管道、液体管道以及电力和储存。 公司的天然气管道网络将天然气从供应盆地输送到加拿大、美国和墨西哥的当地分销公司、发电站、互联管道、液化天然气（LNG）出口终端和其他业务。 其液体管道基础设施将艾伯塔省的原油供应与美国伊利诺伊州、俄克拉荷马州和美国海湾地区的炼油市场连接起来，并将美国的原油供应从俄克拉荷马州库欣的关键市场中心连接到美国海湾地区。 其电力业务包括位于阿尔伯塔省、安大略省、魁北克省和新不伦瑞克省的4,200兆瓦的发电能力。
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