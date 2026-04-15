交易 TransAlta Corporation Ordinary - TAC 差价合约
关于 TransAlta Corporation Ordinary
TransAlta公司是一家发电公司。 公司拥有、经营和管理约8128兆瓦（MW）的资产组合，使用一系列由水、风能和太阳能、天然气和热煤组成的燃料。 它的分部包括发电分部和能源营销分部。 发电业务包括六个部分。 水电、风能和太阳能、北美天然气、澳大利亚天然气、阿尔伯塔热能和Centralia。 其能源营销部门从事电力和其他能源相关商品和衍生品的批发交易。 能源营销部通过利用各种期限的电力远期销售合同和购买天然气和传输能力的合同来管理可用的发电能力以及发电部门的燃料和传输需求。
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