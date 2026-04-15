交易 TPG Inc. - TPG 差价合约

关于 TPG Inc

TPG公司的前身是TPG Partners, LLC，是一家全球另类资产管理公司。 它由五个多产品投资平台组成，其中包括资本、增长、影响、房地产和市场解决方案。 其资本部是一个大规模的私募股权投资平台。 其资本产品包括TPG Capital、TPG Asia、TPG Healthcare Partners和Continuation Vehicles。 其增长部是一个股权和中型市场私募股权投资平台。 其成长型产品包括TPG Growth、TPG Tech Adjacencies和TPG Digital Media。 其影响力是一个专注于实现社会和财务成果的私募股权投资平台。 其影响力产品包括TPG Rise Funds、TPG Rise Climate和Evercare。 其房地产部是一个房地产投资平台。 其房地产产品包括TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus和TPG RE Finance Trust。 其市场解决方案产品包括公共市场投资和私人市场解决方案。