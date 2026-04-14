交易 Toyota Motor Corporation - 7203 差价合约

关于 Toyota Motor Corporation

丰田汽车公司是一家总部设在日本的公司，从事汽车业务、金融业务和其他业务。 公司分三个业务部门经营。 汽车部门从事设计、制造和销售轿车、微型车、两厢车、运动型多用途车、卡车和相关车辆，以及相关零部件和产品。 金融分部从事金融和车辆租赁业务。 其他分部从事房屋的设计、制造和销售，以及开展信息通信业务。 公司还从事控制制造和销售公司，以及在北美和欧洲的公共关系和研究活动业务。 公司还提供机器人、基础研究项目、海洋和农业业务。 公司还提供电动汽车和配备新功能高级驾驶的驾驶支持技术、驾驶辅助或联网汽车服务。