交易 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. - 5901 差价合约
关于 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
东洋精工集团控股有限公司是一家位于日本的包装容器制造商。 该公司在四个业务部门经营。 包装容器相关部门从事罐头和其他金属产品、塑料、玻璃和纸制品的制造和销售，以及气雾剂产品和一般商品备案的合同制造和销售。 钢板相关分部从事钢铁和加工钢板的制造和销售。 功能材料分部提供磁盘基材、光学功能膜、釉料和胶衣。 房地产分部从事建筑物和商业设施的租赁。 其他分部从事硬质合金、机械和工具、农业材料的制造和销售，石油产品的销售，以及保险代理业务。
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