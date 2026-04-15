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交易 TotalEnergies SE (USA) - TTE 差价合约

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类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差0.26
长仓隔夜仓息调整
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保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021596 %
(-$4.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02160%
短仓隔夜仓息调整
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隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000626 %
(-$0.13)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00063%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价90.93
开仓90.99
1 年变化60.48%
日区间87 - 90.99

交易 TotalEnergies SE (USA) - TTE 差价合约

关于 TotalEnergies SE (ADR)

道达尔能源公司是一家位于法国的石油和天然气公司。 它通过四个部分运营。 勘探和生产、天然气、可再生能源和电力、炼油和化学品以及营销和服务。 勘探和生产包括勘探和生产活动。 天然气、可再生能源和电力包括生产过程下游的天然气活动，涉及天然气、液化天然气（LNG）和液化石油气（LPG），以及发电、天然气和电力交易和营销。 它还发展可再生能源活动（不包括生物技术）和电力储存。 能源效率活动通过一个专门的创新与能源效率部门来体现。 炼油和化工包括炼油和石化活动以及哈钦森的业务。 它还包括石油贸易和航运活动。 营销与服务包括石油产品和服务领域的全球供应和营销活动。

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2025-06-30
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好，杠杆自由

2025-02-15
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不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
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不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
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简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
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点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
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非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
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客服很好，解决了问题。简单好用

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