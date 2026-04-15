交易 TotalEnergies SE (USA) - TTE 差价合约

关于 TotalEnergies SE (ADR)

道达尔能源公司是一家位于法国的石油和天然气公司。 它通过四个部分运营。 勘探和生产、天然气、可再生能源和电力、炼油和化学品以及营销和服务。 勘探和生产包括勘探和生产活动。 天然气、可再生能源和电力包括生产过程下游的天然气活动，涉及天然气、液化天然气（LNG）和液化石油气（LPG），以及发电、天然气和电力交易和营销。 它还发展可再生能源活动（不包括生物技术）和电力储存。 能源效率活动通过一个专门的创新与能源效率部门来体现。 炼油和化工包括炼油和石化活动以及哈钦森的业务。 它还包括石油贸易和航运活动。 营销与服务包括石油产品和服务领域的全球供应和营销活动。