交易 Tootsie Roll Industries, Inc. - TR 差价合约
关于 Tootsie Roll Industries Inc.
Tootsie Roll Industries, Inc.及其合并子公司从事糖果产品的生产和销售。 该公司在美国、加拿大和墨西哥经营。 公司的产品以TOOTSIE ROLL, TOOTSIE POPS, CHILD'S PLAY, CARAMEL APPLE POPS, CHARMS, BLOW-POP, CHARMS MINI POPS, CELLA'S, DOTS, JUNIOR MINTS, CHARLESTON CHEW, SUGAR DADDY, SUGAR BABIES, ANDES, FLUFFY STUFF, DUBBLE BUBBLE, RAZZLES, CRY BABY, NIK-L-NIP, 和 TUTSI POP（墨西哥）。 其产品通过大约30家食品和杂货店经纪人以及公司本身销售给美国、加拿大和墨西哥的客户。 其客户包括糖果、食品和杂货的批发分销商、超市、杂货店、一元店、连锁杂货店、药品连锁店、折扣连锁店、合作杂货店协会、量贩店、仓库和会员俱乐部商店、自动售货机运营商及其他。