交易 Toll Brothers - TOL 差价合约
关于 Toll Brothers
托尔兄弟公司从事设计、建造、营销、销售和安排豪华住宅社区的独立和附属住宅的融资。 公司通过两个部分运营：传统住宅建筑和城市填充物。 传统房屋建筑部门建造和销售位于郊区富裕市场的豪华住宅社区中的独立式和连体式住宅，并迎合美国的迁居者、空巢老人、活跃的成年人、负担得起的奢侈品和第二居所买家。 传统的房屋建筑部门在美国的五个地区经营。 城市填充区业务通过托尔兄弟城市生活公司（City Living）在城市填充区市场建造和销售住宅。 该公司经营自己的建筑、工程、抵押贷款、产权、土地开发、高尔夫球场开发、智能家居技术和景观子公司。
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