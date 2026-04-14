交易 Tokyo Gas Co.,Ltd. - 9531 差价合约
关于 Tokyo Gas Co.Ltd.
东京燃气有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事燃气、电力、能源相关业务和房地产业务。 公司分五个业务部门经营。 燃气部门从事生产、提供和销售燃气和液体气体，以及销售液化天然气（LNG）。 电力部门从事电力的销售，以及发电厂的运营和管理。 海外分部从事海外资源的开发和投资，以及提供能源。 能源相关部门从事工程解决方案业务，如工程和能源服务，以及燃气设备的销售和燃气相关设施的建设。 房地产板块从事房地产的开发、租赁和管理。 公司还从事液化天然气运输业务和信息处理业务。
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