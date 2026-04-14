交易 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated - 9501 差价合约

关于 Tokyo Electric Power Company Holdings Incorporated

东京电力公司控股有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事电力业务。 该公司在四个业务部门运营。 控股部门参与管理支持和向核心业务公司提供共同服务，以及销售水力发电和核能发电的电力。 燃料和电力板块参与火力发电的销售和燃料采购，火力发电的开发，以及燃料业务的投资。 电网业务涉及通过输电、变电和配电来供应电力，建设和维护输电、配电和通信设备，以及调查、收购和维护设备的土地和建筑物。 能源合作伙伴板块根据客户要求提供整体解决方案和服务，并提供电力供应。