交易 Tobu Railway Co., Ltd. - 9001 差价合约
关于 Tobu Railway Co. Ltd.
TOBU RAILWAY CO., LTD.是一家总部设在日本的公司，主要从事铁路业务。 该公司在五个业务部门经营。 运输部门从事提供铁路、巴士、出租车服务。 休闲部分从事旅游业务，以及经营游乐园、酒店和餐馆、天空树业务。 房地产分部主要从事房地产租赁和分房销售活动。 分销分部从事百货商店的经营。 其他分部从事建筑工程、电气工程和其他业务。
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