交易 TJX - TJX 差价合约

关于 TJX Companies Inc

TJX公司（TJX）是一家在美国和世界各地的非价格服装和家居时尚零售商。 该公司通过四个部分进行经营。 Marmaxx、HomeGoods、TJX Canada和TJX International。 美国的T.J. Maxx和Marshalls连锁店（Marmaxx）是美国的非价格零售商，拥有约2432家商店。 HomeGoods连锁店是美国的非价格家居用品零售商，拥有约850家店铺。 TJX加拿大分部在加拿大经营Winners、HomeSense和Marshalls连锁店。 Winners是加拿大的非价格服装和家居时装零售商。 HomeSense在加拿大提供家居时尚品的非价格概念。 TJX国际分部在欧洲经营T.K. Maxx和HomeSense连锁店。 T.K. Maxx通过其商店和英国的电子商务网站tkmaxx.com，提供与T.J. Maxx相似的商品组合。