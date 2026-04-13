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关于 Thomson Medical Group Ltd

汤姆森医疗集团有限公司是一家总部设在新加坡的医疗保健公司。 公司的医疗保健业务包括Thomson Medical Pte Ltd和TMC Life Sciences Berhad。 公司的分部包括医院服务、专业服务和投资控股。 医院服务部门包括为初级、二级和三级医疗保健提供综合医疗卫生设施和服务，重点是妇产科和儿科服务、诊断成像服务、药房、24小时门诊服务、实验室和医院门诊部提供的服务。 其专业服务部门包括由生育诊所、儿科中心、癌症中心、心脏病中心、中医、皮肤专家中心和产前及临床诊断实验室提供的服务。 它还包括一个消费者业务部门，由产品和服务组成。