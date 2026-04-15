交易 Thermo Fisher Scientific - TMO 差价合约
关于 Thermo Fisher Scientific Inc.
赛默飞世尔科技公司开发、制造和销售一系列产品。 公司的业务部门包括生命科学解决方案、分析仪器、专业诊断、以及实验室产品和服务。 公司通过各种品牌提供其产品和服务，包括Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD。 生命科学解决方案部门提供用于生物和医学研究、发现和生产新药和疫苗的试剂、仪器和消耗品组合。 分析仪器部门提供广泛的仪器、消耗品、软件和服务，用于实验室的应用。 专业诊断部门提供广泛的诊断测试试剂盒、试剂、培养基、仪器和相关产品。 其实验室产品和服务部门提供实验室所需的产品和解决方案。
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