交易 The Wendy's Company - WEN

关于 Wendys Co

温迪公司从事经营、开发和特许经营快速服务餐厅系统的业务。 公司通过三个部门运营。 美国温迪公司、国际温迪公司和全球房地产与开发公司。 美国温迪公司分部包括在美国经营和特许经营温迪餐厅。 温迪国际分部包括在美国以外的国家和地区的温迪餐厅的经营和特许经营。 全球房地产与开发部门包括自有场地和从第三方租赁的场地的房地产活动，这些场地被租赁和/或转租给特许经营商，同时也包括其在TimWen房地产合资公司的收入份额。 公司在美国经营大约5938家温迪餐厅。 在这些餐厅中，超过403家由公司经营，5535家由大约228家特许经营商经营。