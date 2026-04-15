交易 The Trade Desk, Inc. - TTD 差价合约

关于 Trade Desk Inc

The Trade Desk, Inc.是一家技术公司。 公司通过其自助式、基于云的平台，广告买家可以在电脑、移动设备和联网电视（CTV）等多种设备上创建、管理和优化数据驱动的数字广告活动，包括展示、视频、音频、应用内、原生和社交等广告格式和渠道。 它提供一个自助式全渠道软件平台，使其客户能够购买和管理数据驱动的数字广告活动。 公司的平台允许客户在各种广告渠道和格式中管理综合广告活动。 其平台与库存、数据合作伙伴和出版商的整合为广告买家提供了接触和决策能力，其企业应用编程接口（API）使其客户能够在该平台上进行开发。 它为广告公司和其他广告商的服务提供商提供解决方案。