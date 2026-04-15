交易 The Trade Desk, Inc. - TTD 差价合约
关于 Trade Desk Inc
The Trade Desk, Inc.是一家技术公司。 公司通过其自助式、基于云的平台，广告买家可以在电脑、移动设备和联网电视（CTV）等多种设备上创建、管理和优化数据驱动的数字广告活动，包括展示、视频、音频、应用内、原生和社交等广告格式和渠道。 它提供一个自助式全渠道软件平台，使其客户能够购买和管理数据驱动的数字广告活动。 公司的平台允许客户在各种广告渠道和格式中管理综合广告活动。 其平台与库存、数据合作伙伴和出版商的整合为广告买家提供了接触和决策能力，其企业应用编程接口（API）使其客户能够在该平台上进行开发。 它为广告公司和其他广告商的服务提供商提供解决方案。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025