交易 The Scotts Miracle-Gro Company - SMG 差价合约

关于 Scotts Miracle-Gro Co

Scotts Miracle-Gro公司是一家生产、营销和销售品牌消费者草坪和花园产品，以及室内和水培种植产品的公司。 公司通过三个部门运营。 美国消费者、霍桑公司和其他。 美国消费者部门包括公司在美国本土的消费者草坪和花园业务。 霍桑分部包括本公司的室内和水培园艺业务。 其他分部包括本公司在美国以外地区的消费者草坪和花园业务以及本公司对商业苗圃、温室和其他专业客户的产品销售。 公司的消费者草坪和花园品牌包括Scotts和Turf Builder草坪和草种产品；Miracle-Gro土壤、植物食品和杀虫剂、LiquaFeed植物食品和Osmocote1园艺和景观产品；以及Ortho、Home Defense和Tomcat品牌的昆虫控制和杂草控制。