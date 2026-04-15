交易 The Oncology Institute, Inc. - TOI 差价合约
关于 The Oncology Institute Inc.
肿瘤研究所(The Oncology Institute, Inc.)的前身是DFP Healthcare Acquisitions Corp.，是一家肿瘤学公司。 公司管理基于社区的肿瘤学实践，在全美8个市场和4个州的大约55个诊所为患者服务。 公司管理的诊所提供一系列肿瘤医疗服务，包括医生服务、内部输液和药房、临床试验服务、门诊干细胞移植和输血等项目，以及24/7病人支持。 通过创新临床研究所（ICRI），公司还提供和管理临床试验服务和研究，以造福癌症患者。 其服务，如管理临床试验、姑息治疗计划和干细胞移植，可通过学术和三级护理机构获得。 其管理的诊所主要为拥有医疗保险优势计划（MA）的市场中的成人和老年癌症患者服务。
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