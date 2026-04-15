交易 The OLB Group, Inc. - OLB 差价合约
关于 The OLB Group Inc.
OLB集团公司是一家多元化的金融技术电子商务商家服务提供商和比特币加密货币开采企业。 该公司的电子商务平台为美国50个州的9500多家商户提供数字商务解决方案的电子商务服务。 公司是一家支付促进者和电子商务服务提供商，通过提供端到端的数字商务解决方案，包括网站创建、托管、交易处理和支付网关、订单执行、客户服务、对外营销、销售报告和筹款，为网络和实体机构提供基于云的商家服务。 公司的全资子公司DMINT, Inc从事利用天然气开采比特币的业务。 它利用超过1000台基于特定应用集成电路（ASIC）的S19j Pro 96T采矿计算机。 该公司还按项目提供电子商务开发和咨询服务。
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