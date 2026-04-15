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关于 New York Times Co

纽约时报公司是一个全球性的媒体组织，包括报纸、数字和印刷产品以及相关业务。 它专注于创造、收集和发布新闻和信息，帮助受众了解和参与世界。 公司的新闻产品《纽约时报》（The Times）可在移动应用程序、其网站（NYTimes.com）和印刷报纸上获得，并有播客等相关内容。 公司的特定兴趣产品包括游戏、烹饪和Audm（朗读音频服务），可在移动应用和网站上使用；Wirecutter，一个在线评论和推荐产品；以及The Athletic。 其相关业务包括许可业务；商业印刷业务；现场活动业务；以及《泰晤士报》品牌下的其他产品和服务。 泰晤士报》的印刷版报纸在美国每周出版七天。