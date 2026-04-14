交易 The Kansai Electric Power Company, Incorporated - 9503 差价合约
关于 Kansai Electric Power Co Inc
关西电力公司是一家总部设在日本的公司，主要从事综合能源和电力供应业务，信息和通信业务，以及房地产业务。 该公司在三个业务部门开展业务。 电力部门主要从事电力供应。 燃气和其他能源分部主要从事提供能源解决方案，如燃气和公用事业服务。 信息和通信分部主要从事提供综合信息和通信服务。 公司还从事提供房地产相关服务和生活相关服务。
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