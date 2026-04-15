交易 The J. M. Smucker Company - SJM 差价合约
关于 The J. M. Smucker Company
J. M. Smucker公司从事食品和饮料产品的生产和销售。 公司的分部包括美国零售宠物食品、美国零售咖啡和美国零售消费者食品。 其产品包括咖啡、狗粮、猫粮、宠物零食、花生酱、水果酱、冷冻手持产品、起酥油和油、分量控制产品、果汁和饮料，以及烘焙混合料和配料。 美国零售宠物食品部门包括Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni, 和Nature's Recipe品牌产品。 美国零售咖啡业务主要包括Folgers、Dunkin'和Cafe Bustelo品牌咖啡的国内销售。 美国零售消费食品部门主要包括Smucker's和Jif品牌产品的国内销售。
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