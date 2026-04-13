交易 The Gap, Inc. - GPS 差价合约

关于 Gap Inc

The Gap, Inc.是一家专业服装公司，以Old Navy、Gap、Banana Republic和Athleta等品牌为女性、男性和儿童提供服装、配饰和个人护理产品。 公司是一家全渠道零售商，通过公司经营的和特许经营的商店、公司拥有的网站以及第三方安排，在商店和网上向客户销售。 它设计、开发、营销和销售一系列服装、鞋类和配饰产品，反映了基本款和时尚款的组合。 它在美国、加拿大、日本、意大利、中国、台湾和墨西哥拥有公司经营的商店。 它还与非附属的特许经营商签订了特许经营协议，在亚洲、欧洲、拉丁美洲、中东和非洲经营其商店。 公司的全渠道服务，包括路边取货、网上购买店内取货、店内订购、店内查找和店内发货，都是为其品牌系列量身定做的。