交易 Textron - TXT 差价合约
关于 Textron
德事隆公司是一家多行业公司，主要从事飞机、国防、工业和金融业务，为世界各地的客户提供产品和服务。 公司通过五个部门运营。 德事隆航空、贝尔、德事隆系统、工业和金融。 德事隆航空部门制造、销售和服务比奇和塞斯纳飞机，并为豪客品牌的公务机提供服务。 贝尔分部在全球范围内提供军用和商用直升机、倾斜飞行器以及相关备件和服务。 德事隆系统分部是国防、航空航天和通用航空市场的供应商。 工业部门设计和制造燃料系统和功能部件以及特种车辆产品系列中的一系列产品。 金融部门是商业金融业务，由德事隆金融公司（TFC）及其子公司组成。
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