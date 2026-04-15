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关于 Texas Instruments Incorporated

德州仪器公司为全球的电子设计者和制造商设计、制造和销售半导体。 公司通过两个部门运营。 模拟和嵌入式处理。 公司的模拟部门产品线包括电源和信号链。 电源包括帮助客户管理电子系统的电源的产品。 信号链包括感知、调节和测量信号的产品，以使信息能够被传输或转换，以便进一步处理和控制。 嵌入式处理部门包括微控制器、数字信号处理器（DSP）和应用处理器。 微控制器是独立的系统，有一个处理器核心、存储器和外设，被设计用来控制电子设备的一系列特定任务。 DSP进行数学计算以处理或改进数字数据。 应用处理器被设计用于特定的计算活动。