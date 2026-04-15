交易 Terex - TEX 差价合约
关于 Terex
特雷克斯公司设计、制造和支持用于建筑、维修、制造、能源、矿产和材料管理的产品。 公司分部包括高空作业平台（AWP）和材料处理（MP）。 高空作业平台部门设计、制造、服务和销售高空作业平台设备、公用事业设备和伸缩式起重机。 其产品包括便携式物料升降机、便携式高空作业平台、自行式铰接臂和伸缩臂、剪式升降机和替换零件。 MP部门设计、制造、服务和销售材料加工和特种设备，包括破碎机、清洗系统、屏幕、围裙式给料机、材料处理机、拣选和搬运起重机、越野起重机、塔式起重机、木材加工、混凝土搅拌车和混凝土摊铺机、输送机及其相关部件和替换零件。
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