交易 Teradyne - TER 差价合约

关于 Teradyne, Inc.

泰瑞达公司是一家为测试和工业应用提供自动化设备的全球供应商。 公司设计、开发、制造和销售用于测试半导体、无线产品、数据存储和复杂电子系统的自动测试系统。 公司的业务包括：半导体测试，包括与半导体测试产品和服务的设计、制造和营销有关的业务；系统测试，包括与存储和系统级测试、国防/航空航天仪器测试和电路板测试的产品和服务的设计、制造和营销有关的业务；无线测试，包括与无线测试产品和服务的设计、制造和营销有关的业务；以及工业自动化，包括与协作机器人臂、自主移动机器人和先进机器人控制软件的设计、制造和营销有关的业务。